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Халеп впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале Серену Уильямс

Халеп впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале Серену Уильямс
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде. В финальном матче седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение 11-й ракетке турнира американке Серене Уильямс со счётом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 55 минут. Халеп 1 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Уильямс подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила единственную возможность взять подачу соперницы.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Уимблдона Серена Уильямс – Симона Халеп.

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире «Большого шлема» был выход в полуфинал в 2014 году.

13 июля 2019 года, суббота. 16:10 МСК
Уимблдон (ж). Финал
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
0 : 2
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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