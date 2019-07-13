Серена Уильямс — о поражении от Халеп: я была, как испуганный зверь
Семикратная победительница Уимблдона американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение в финале травяного турнира «Большого шлема» от румынки Симоны Халеп со счётом 2:6, 2:6.
«Она играла как сумасшедшая! Поздравляю Симону. Я вела себя, как испуганный зверь. Когда кто-то так играет, остаётся только снять шляпу в знак уважения», — сказала Серена на корте.
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире «Большого шлема» был выход в полуфинал в 2014 году.
Серена Уильямс побеждала в Лондоне 7 раз: в 2002—2003, 2009—2010, 2012, 2015—2016 годах. В активе Серены 23 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
Халеп впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале Серену Уильямс
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