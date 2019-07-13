Халеп — Серене Уильямс: спасибо, что всегда вдохновляла нас

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу в финале Уимблдонского турнира над семикратной чемпионкой лондонского турнира «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:2.
«Я никогда не играла так замечательно. Спасибо, Серена, что всегда вдохновляла нас. Я мечтала сыграть перед Королевской ложей, это была мечта моей мамы, и сегодня она сбылась», — сказала Халеп на корте.
Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон. Ранее лучшим достижением румынской теннисистки на травяном турнире «Большого шлема» был выход в полуфинал в 2014 году.
Серена Уильямс побеждала в Лондоне 7 раз – в 2002—2003, 2009—2010, 2012, 2015—2016 годах. В активе Серены 23 победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
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