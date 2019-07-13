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После победы на Уимблдоне Халеп станет четвёртой ракеткой мира

После победы на Уимблдоне Халеп станет четвёртой ракеткой мира
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2018 румынская теннисистка Симона Халеп впервые в карьере выиграла Уимблдон, разгромив в финале семикратную победительницу турнира американку Серену Уильямс — 6:2, 6:2. Халеп завоевала второй титул на турнирах «Большого шлема», в активе Уильямс 23 победы на мэйджорах в одиночном разряде.

Халеп стала первой представительницей Румынии, выигравшей Уимблдонский турнир в одиночном разряде.

Симона лишь четвёртая действующая теннисистка, побеждавшая на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». Этим достижением могут также похвастаться Серена Уильямс, россиянка Мария Шарапова и испанка Гарбинье Мугуруса.

Благодаря победе на Уимблдоне в обновлённом рейтинге WTA Халеп поднимется на четвёртое место, Серена станет девятой ракеткой мира.

Халеп впервые выиграла Уимблдон, за 55 минут разгромив в финале Серену Уильямс
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