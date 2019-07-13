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Селехметьева вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде

Селехметьева вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

16-летняя россиянка Оксана Селехметьева в паре с Камиллой Бартоне из Латвии вышла в финал юниорского Уимблдона в парном разряде. В полуфинальном матче Селехметьева и Бартоне нанесли поражение россиянке Полине Кудерметовой и француженке Джулии Морле со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 36 минут.

Селехметьева и Бартоне 5 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 5. Кудерметова и Морле подали 1 эйс на двоих, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

За титул Селехметьева и Бартоне сыграют с американками Саванной Бродас и Эбигейл Форбс.

Ранее чемпионкой Уимблдона среди девушек в одиночном разряде стала украинка Дарья Снигур, в финале обыгравшая американку Алексу Ноэль (10) со счётом 6:4, 6:4.

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