Серена Уильямс перед US Open сыграет на турнирах в Торонто и Цинциннати

Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, после поражения в финале Уимблдона рассказала, как построит подготовку к US Open.

«Я заявилась в Торонто и Цинциннати. Не думаю, что в дополнение к этому мне нужно играть в Сан-Хосе. По-моему, есть предел.

Если переусердствую, то это может стать проблемой. Особенно на жёстких кортах. Интересно посмотреть, как моё колено поведёт себя на харде. Моё колено чувствует себя прекрасно, как нельзя лучше после грунтового и травяного сезонов. Желательно, чтобы это продолжилось и на харде.

Мне бы не хотелось участвовать в трёх турнирах перед «Большим шлемом». Думаю, двух будет достаточно», — передаёт слова Серены Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.