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Симона Халеп — о победе над Сереной Уильямс: не думала о том, против кого играю

Симона Халеп — о победе над Сереной Уильямс: не думала о том, против кого играю
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как она смогла выиграть у американки Серены Уильямс в финале Уимблдона.

«Я думала о матче, а совсем не о том, против кого играю. Всегда была немного напугана перед встречей с Сереной. Она вдохновляет всех и является примером для подражания. Сегодня перед матчем я решила, что нужно сосредоточиться на себе и на финале «Большого шлема», а не на ней. Вот почему я смогла сыграть играть изо всех сил, раскованно и уверенно против неё.

Сегодня утром я решила, как буду играть против неё. Точно знала, что должна сделать, чтобы доставить ей неприятности, не позволить ей сыграть в свою игру. Много раз играя против неё, я знала, как идёт мяч, знала, что ей не очень нравится», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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Погоня за рекордом Маргарет Корт негативно влияет на Серену Уильямс. Американка провалила третий финал мэйджора подряд.
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