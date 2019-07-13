Мужская пара из Колумбии впервые выиграла Уимблдон, победив в пятичасовом финале

Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями Уимблдона-2019 в мужском парном разряде. В финальном матче вторые сеяные Кабаль и Фара в пятисетовом поединке нанесли поражение французам Николя Маю и Эдуарду Роже-Васслену, посеянным под 11-м номером, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 56 минут.

Кабаль и Фара 13 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. Маю и Роже-Васслен подали 12 эйсов, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

Кабаль и Фара впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде. На Уимблдоне ранее они не проходили далее третьего круга. Маю выигрывал Уимблдон-2016 в паре с соотечественником Пьером-Югом Эрбером.