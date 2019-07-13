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Мужская пара из Колумбии впервые выиграла Уимблдон, победив в пятичасовом финале

Мужская пара из Колумбии впервые выиграла Уимблдон, победив в пятичасовом финале
Теннис / Уимблдон 2019 0

Колумбийские теннисисты Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара стали победителями Уимблдона-2019 в мужском парном разряде. В финальном матче вторые сеяные Кабаль и Фара в пятисетовом поединке нанесли поражение французам Николя Маю и Эдуарду Роже-Васслену, посеянным под 11-м номером, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 56 минут.

Кабаль и Фара 13 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 14. Маю и Роже-Васслен подали 12 эйсов, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейка.

Кабаль и Фара впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде. На Уимблдоне ранее они не проходили далее третьего круга. Маю выигрывал Уимблдон-2016 в паре с соотечественником Пьером-Югом Эрбером.

13 июля 2019 года, суббота. 17:50 МСК
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
Матч окончен
Николя Маю
Франция
Николя Маю
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
Н. Маю Э. Роже-Васслен
2 : 3
Хуан-Себастьян Кабаль
Колумбия
Хуан-Себастьян Кабаль
Роберт Фара
Колумбия
Роберт Фара
Х. Кабаль Р. Фара
1 2 3 4 5
               
7 7 6 5 6 6 7 7 3
6 5 7 7 7 8 6 5 6
               
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