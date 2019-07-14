Скандальный теннисист Кирьос рассказал, кого поддержит в финале Уимблдона

Австралиец Ник Кирьос, который известен своими скандальными выходками, поделился ожиданиями от финала Уимблдона. В решающей встрече сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

«Федерер, пожалуйста, выиграй», — написал Кирьос в «Твиттере».

Уроженец Белграда выигрывал травяной мэйджор четыре раза, дважды (2014 и 2015 годы) при этом побеждая в финале Федерера. Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу серба.

Финал состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 16:00 мск. В случае победы и завоевания девятого рекордного трофея на Уимблдоне Роджер станет старейшим чемпионом турниров «Большого шлема».

Ранее Кирьос был оштрафован на $ 8 тыс. за различные эпизоды неспортивного поведения в первом и втором раундах Уимблдона.