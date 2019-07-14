Дель Потро: прощайте, костыли!

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал, как проходит его восстановление после перелома правой коленной чашечки.

«Новый этап восстановления. Прощайте, костыли!» — написал дель Потро в «Инстаграме».

Напомним, 22 июня спортсмен перенёс операцию на колене. В Барселоне (Испания) врачи удалили сломанные фрагменты кости. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Дель Потро получил травму, поскользнувшись в матче с канадцем Денисом Шаповаловым в первом круге турнира в Лондоне (Великобритания). Аргентинец сумел выиграть тот поединок, даже несмотря на боль, однако уже после встречи выяснилось, что продолжать выступления невозможно. Обследование выявило необходимость проведения операции.

Запись доступна на странице дель Потро в «Инстаграме».