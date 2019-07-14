Видео: реакция голливудского актёра на попадание мяча в пах на Уимблдоне

Американский актёр Вуди Харрельсон посетил финал Уимблдона в мужском парном разряде, в котором колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фара сыграли с французами Николя Маю и Эдуаром Роже-Вассленом. Пятичасовой матч завершился волевой победой колумбийского дуэта со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3.
В пятом сете теннисный мяч неожиданно попал в пах Маю. Сидящий на трибуне Харрельсон очень проникся этим неприятным моментом.
Кабаль и Фара впервые выиграли турнир «Большого шлема» в парном разряде. На Уимблдоне ранее они не проходили дальше третьего круга. Маю выигрывал Уимблдон-2016 в паре с соотечественником — Пьером-Югом Эрбером.
Сегодня, 14 июля, состоится финал в мужском одиночном разряде, в котором серб Новак Джокович сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
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