Победитель Уимблдона-1996: Джокович обыграет Федерера, но в пяти сетах

Бывшая четвёртая ракетка мира чех Рихард Крайчек накануне финала Уимблдона выразил мнение, что у швейцарца Роджера Федерера впервые за долгое время есть шанс обыграть серба Новака Джоковича. Встреча начнётся сегодня, 14 июля, в 16:00 мск.

«Сегодня у Федерера лучшая возможность обыграть Джоковича в Лондоне. Новак находится не в оптимальной форме, поэтому финал должен быть отличным. Другие игроки считают так же. Федерер — невероятный теннисист, но Джокович решит, кто выиграет Уимблдон. Если Новак хорош, то он непобедим. Даже Надаль однажды так сказал. Вопрос в том, сможет ли Джокович показать в финале высший класс.

Разница между Роджером и Новаком есть. Федерер стабилен и великолепен на протяжении 20 лет, а у Джоковича не так всё ровно. Зрители будут болеть за швейцарца, и это может разозлить Новака. В полуфинале с Баутистой-Агутом Джоковича раздражало, что поддерживали не его. Думаю, серб всё-таки победит. Но в пяти сетах", — цитирует Крайчека NOS.nl.

Крайчек выиграл Уимблдон в 1996 году.