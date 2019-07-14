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Селехметьева не сумела выиграть юниорский Уимблдон в парном разряде

Селехметьева не сумела выиграть юниорский Уимблдон в парном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

16-летняя россиянка Оксана Селехметьева в паре с Камиллой Бартоне из Латвии не сумела выиграть юниорский Уимблдон в парном разряде. В финальном матче Селехметьева и Бартоне уступили американкам Саванне Бродас и Эбигейл Форбс со счётом 5:7, 7:5, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Селехметьева и Бартоне дважды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 8. Бродас и Форбс не подали ни одного эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали 5 брейков.

Напомним, что в полуфинале Селехметьева и Бартоне нанесли поражение россиянке Полине Кудерметовой и француженке Джулии Морле со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Накануне чемпионкой Уимблдона среди девушек в одиночном разряде стала украинка Дарья Снигур, в финале обыгравшая американку Алексу Ноэль (10) со счётом 6:4, 6:4.

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