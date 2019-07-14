Медведев — о дебюте в топ-10: это большой рубеж, которого не все достигают

Российский теннисист Даниил Медведев, который 15 июля впервые войдёт в топ-10 обновлённого рейтинга АТР, прокомментировал своё достижение.

«Просто очень приятно, что работа, которую я делал всю жизнь и особенно последние полтора-два года, жизнь, посвящённая теннису, даёт свои плоды. Это большой рубеж, которого не все в своей жизни достигают. Но хочется большего, как минимум хочется как можно дольше оставаться в десятке, а лучше продолжать идти вверх, прогрессировать.

Если оценивать трезво, то я доволен первой частью сезона, сыграл много хороших матчей, много хороших турниров. Надеюсь, что вторая половина будет не хуже. Поеду в Америку, начиная с Вашингтона, буду играть там все турниры. Надеюсь, что смогу сохранить хорошую форму, хороший настрой. В Санкт-Петербурге в сентябре выступлю тоже", — приводит слова Медведева РИА Новости.