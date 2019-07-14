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Джокович выиграл финал Уимблдона у Федерера на тай-брейке решающего сета

Джокович выиграл финал Уимблдона у Федерера на тай-брейке решающего сета
Теннис / Уимблдон 2019 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович нанёс поражение второй ракетке соревнований швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Роджер Федерер в финале Уимблдона.

Ранее Джокович побеждал на Уимблдоне 4 раза – в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он обыгрывал как раз Федерера.

14 июля 2019 года, воскресенье. 16:10 МСК
Уимблдон (м). Финал
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 2
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
7 7 1 7 7 4 13 7
6 5 6 6 4 6 12 3
               
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