Джокович: это особенное чувство — за моей победой на Уимблдоне наблюдал мой сын

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в рекордном по продолжительности финале Уимблдона над швейцарцем Роджером Федерером — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Матч впервые в истории завершился на тай-брейке после решающего сета. Правило играть тай-брейк после счёта 12:12 вступило в силу начиная с Уимблдона-2019.

«С самого детства я мечтал выиграть Уимблдон. Когда мне было 4-5 лет и я ещё только делал свои первые шаги, хотел победить именно на этом турнире. В своей комнате я из различных предметов делал кубки и представлял, что стал чемпионом. Сейчас у меня в руках настоящий кубок, и это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдали мой сын, а также мои родители и вся моя команда. Моя жена и дочка сейчас в Лондоне, я передаю им большой привет, мы скоро встретимся!» – сказал Джокович на корте.

Джокович в пятый раз выиграл Уимблдон. Ранее он побеждал в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он дважды обыгрывал как раз Федерера.

Видео доступно в «твиттере» Уимблдона.