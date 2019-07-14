Чаще Джоковича Уимблдон выигрывали только Федерер и Сампрас

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз выиграл Уимблдонский турнир. В рекордном по продолжительности финале Джокович на первом в истории тай-брейке решающего сета обыграл восьмикратного победителя турнира швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Правило играть тай-брейк после счёта 12:12 вступило в силу как раз на этом турнире.
Джокович стал четвёртым игроком в Открытой эре (с 1968 года), который выиграл Уимблдон 5 и более раз. Чаще других – 8 раз — на травяном турнире «Большого шлема» побеждал Федерер. 7 побед одержал американец Пит Сампрас. Пятикратным чемпионом Уимблдона, как и Джокович, является швед Бьорн Борг.
Джокович по-прежнему занимает третье место в списке самых титулованных победителей турниров «Большого шлема». Победив на Уимблдоне, серб завоевал 16-й титул. 18 мэйджоров выиграл испанец Рафаэль Надаль, 20 – Федерер.
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