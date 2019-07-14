Споры с судьёй, падение Новака и боль Федерера. Яркие фото победы Джоковича

14 июля в Лондоне на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в пятый раз в карьере выиграл Уимблдон, защитив титул, завоёванный в 2018 году. В финальном матче Джокович нанёс поражение второй ракетке соревнований швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в этом матче.



Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый продолжительный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории. Джокович 10 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер подал 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Федерер имел двойной матчбол в пятой партии, когда подавал на матч.



Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 26-22 в пользу Джоковича.



Ранее Джокович побеждал на Уимблдоне 4 раза – в 2011, 2014-15 и 2018 годах. При этом в финалах 2014 и 2015 годов он обыгрывал как раз Федерера.



Лучшие кадры с матча Джокович — Федерер — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Лондоне.