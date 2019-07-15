Джокович: не мог представить себе такой сценарий финала Уимблдона

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, рассказал, как выиграть пятый сет в финале Уимблдона против Роджера Федерера после четырёх часов игры.

«Здесь стоит сказать о силе визуализации и подготовке себя к возможным сценариям. Я пытаюсь сыграть матч, прежде чем выйти на корт. Но всё же я не мог сыграть такой сценарий (улыбается). Всегда стараюсь представить себя победителем. Думаю, в этом сила. Причём не только сила воли или физическая сила, но и эмоциональный, умственный настрой. Для меня постоянная борьба внутри даже сильнее, чем снаружи. На вас больше влияют не сами ситуации, а то, как вы их принимаете и переживаете.

Перед матчем я постарался отключиться от всего, что происходит вокруг и просто играть. Думаю, мог бы и лучше сыграть. А отыграть матчболы мне помогла психологическая стабильность в те моменты. Нет конкретного рецепта, как выиграть в такой ситуации. Можно просто закрыть глаза и со всей силы ударить по мячу, но в другой ситуации это не поможет.

Нужно стабильно хорошо играть в течение пяти часов, если хотите выиграть такой матч. Возможно, дело в выносливости. Но думаю, что всегда нужно верить в себя. Постоянно напоминать себе, почему именно ты здесь и почему ты лучше, чем другой парень. Чем труднее момент, чем больше приходится разговаривать с собой. По крайней мере, в моем случае», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.