Хачанов впервые в карьере стал восьмой ракеткой мира, Медведев — 10-й

В обновлённом рейтинге ATP от 15 июля российский теннисист Карен Хачанов поднялся на восьмую строчку, его соотечественник Даниил Медведев — на 10-ю. Для обоих россиян это лучшие показатели в карьере. Итальянец Фабио Фоньини стал девятой ракеткой мира.

Лидером рейтинга является чемпион Уимблдона-2019 представитель Сербии Новак Джокович.

Рейтинг ATP. 15 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 415.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7945.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7460.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045.

7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 4040.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2785.

10 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625.

…

76 (79). Андрей Рублёв (Россия) — 741.