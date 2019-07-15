Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев — восьмой

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 15 июля победитель Уимблдона-2019 серб Новак Джокович поднялся на первую строчку, японец Кей Нисикори — на шестую, испанец Роберто Баутиста-Агут — на седьмую.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на восьмую позицию.
Чемпионская гонка ATP. 15 июля
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6725.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995.
6 (7). Кей Нисикори (Япония) — 2070.
7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980.
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1855.
9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640.
10 (8). Александр Зверев (Германия) — 1590.
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24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 965...
90 (92). Андрей Рублёв (Россия) — 398.
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