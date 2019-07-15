Федерер сравнил свои поражения в финалах Уимблдона 2008 и 2019 годов

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение в финальном матче Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).

«Меня не удивило то, как Новак справлялся с моими резаными ударами. Он делал это и раньше. В Париже я много использовал резаные удары. Каждый раз он находит ответ. Ему удаётся занять хорошую позицию. Новак допускает мало невынужденных ошибок. Нужно заставлять его ошибаться. Если ты это не делаешь, то должен сам играть агрессивно. Я так и делал. Думаю, это неплохое сочетание. Но Новак играл здорово.

Трудно сравнивать эту игру и финал 2008 года, потому что сейчас не было пауз из-за дождя, ещё не наступала темнота. Но, конечно, концовка получилась эпичной. Конечно, есть некоторые общие черты. Но нужно копаться, чтобы их найти. В обоих случаях я проиграл. Пока это единственное, что было похожим", — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.



В финале Уимблдона-2008 испанец Рафаэль Надаль одолел Федерера со счётом 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7.

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