Джокович рассказал, какое обещание дал себе перед финалом Уимблдона

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
«В концовке я испытал огромное облегчение. Ради таких матчей мы живём и работаем. Они позволяют понять ценность каждой минуты, проведённой на тренировке. Ты упорно работаешь, чтобы сыграть с одним из главных соперников в своей карьере. Перед игрой я пообещал себе, что буду сохранять спокойствие и выдержку, потому что знал: атмосфера будет именно такой.
Конечно, Роджер играет здорово. Пожалуй, в психологическом плане это был самый изматывающий матч, в котором я принимал участие. Матч с Надалем в Австралии, продлившийся почти шесть часов, был самым сложным в физическом плане. Но в психологическом он был на другом уровне.
Сейчас меня переполняют эмоции, так как я сижу здесь как победитель. Я был в одном ударе от поражения. В этом матче было всё. Он мог закончиться по-другому. Роджер невероятно здорово подавал на протяжении всего матча. Мне было сложно читать его подачу. Это был словно флешбэк к нашей игре на US Open, когда я тоже отыграл два матчбола.
В такие моменты я не перестаю верить в себя. Я сохраняю спокойствие и концентрируюсь на том, что нужно принять мяч. Думаю, в самых важных моментах, на всех трёх тай-брейках я нашёл свою лучшую игру", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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