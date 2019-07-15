Джокович: когда зрители кричали «Роджер», я слышал «Новак»

Серб Новак Джокович рассказал, как реагировал на то, что в финале Уимблдона зрители больше поддерживали его соперника — швейцарца Роджера Федерера. Уроженец Белграда сумел одержать победу со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Временами пытаешься это игнорировать, но приходится нелегко. Мне нравится преобразовывать это так: когда зрители кричали „Роджер“, я слышал „Новак“ (смеётся). Звучит глупо, но так и было. Я стараюсь убедить себя, что так и было. Конечно, это психологический момент. Имена Роджер и Новак очень похожи (смех в зале).

Когда играешь с Роджером в финале на траве, ощущаешь постоянное давление, потому что он находится близко к линии. Он готов принять любую подачу, здорово блокирует удары и выжидает моменты. Он так талантлив. Игра Федерера идеально подходит для травы.

Я знал, что нужно действовать разнообразно. Мне нужно было остро играть, когда представлялась возможность, когда он посылал мяч коротко. Временами у меня получалось, временами — нет. Особенно неудачно я играл на приёме второй подачи. У меня было много шансов, но я их не реализовал. Но это нормально, потому что в дело вступают нервы. Ты играешь в финале Уимблдона с Роджером…

Думаю, в большей части матча я защищался. Он диктовал условия. Я просто старался бороться и найти путь, когда это было нужно больше всего. У меня это получилось", — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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