Федерер не сыграет на турнире в Монреале
Швейцарский теннисист Роджер Федерер, проигравший в финальном матче Уимблдона первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7), рассказал о ближайших планах.
«Думая о будущем, мы неделю назад решили, что я пропущу турнир в Монреале, чтобы предоставить себе больше времени. Хотелось бы, чтобы его было больше. Я отдохну и буду готовиться к турниру в Цинциннати, начиная с которого вновь постараюсь набрать ход», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В 2019 году 37-летний уроженец Базеля выиграл три турнира ATP — в Дубае, Майами и Галле. В рейтинге ATP Федерер занимает третью строчку. Джокович, обыграв Роджера, стал 16-кратным победителем турниров «Большого шлема».
Федерер сравнил свои поражения в финалах Уимблдона 2008 и 2019 годов
«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона
Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.
- 15 июля 2019
-
11:47
-
11:45
-
11:31
-
10:59
-
10:46
-
10:26
-
09:54
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:37
-
01:00
-
00:45
-
00:18
- 14 июля 2019
-
23:26
-
23:10
-
22:42
-
22:37
-
22:09
-
21:55
-
21:45
-
21:12
-
20:16
-
18:11
-
17:44
-
17:16
-
16:12
-
15:24
-
14:37
-
13:43
-
12:55
-
12:12
-
10:13
-
09:11
Партнерский контент