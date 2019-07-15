Федерер не сыграет на турнире в Монреале

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, проигравший в финальном матче Уимблдона первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7), рассказал о ближайших планах.

«Думая о будущем, мы неделю назад решили, что я пропущу турнир в Монреале, чтобы предоставить себе больше времени. Хотелось бы, чтобы его было больше. Я отдохну и буду готовиться к турниру в Цинциннати, начиная с которого вновь постараюсь набрать ход», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В 2019 году 37-летний уроженец Базеля выиграл три турнира ATP — в Дубае, Майами и Галле. В рейтинге ATP Федерер занимает третью строчку. Джокович, обыграв Роджера, стал 16-кратным победителем турниров «Большого шлема».

Федерер сравнил свои поражения в финалах Уимблдона 2008 и 2019 годов