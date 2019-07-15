Кэш: если бы Джокович проиграл, он бы уже не догнал Федерера по титулам на ТБШ

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал победу серба Новака Джоковича над швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона-2019 со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Мы все видели, что Роджер выглядел несчастным после матча, но в целом финал получился равным. Роджер великолепно играл весь турнир. Он здорово подавал и принимал, выполнял разнообразные удары. Он делал то, что нужно. В итоге всё решили нервы и несколько плохих ударов на тай-брейке. Было всего шесть-семь плохих ударов, но этого оказалось достаточно. Но то, как Федерер играл, заставляет думать, что он может выиграть 21-й титул на турнирах „Большого шлема“. В финале всё решили мелочи. Думаю, самые большие шансы на титул у Федерера будут как раз на Уимблдоне.

Если бы Новак проиграл, я бы сказал, что он уже не догонит Роджера по титулам на «Шлемах». Теперь же это возможно», — цитирует Кэша Evening Standard.

Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Джокович — 16-кратный.

Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона