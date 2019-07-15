Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кэш: если бы Джокович проиграл, он бы уже не догнал Федерера по титулам на ТБШ

Кэш: если бы Джокович проиграл, он бы уже не догнал Федерера по титулам на ТБШ
Теннис / Уимблдон 2019 0

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал победу серба Новака Джоковича над швейцарцем Роджером Федерером в финале Уимблдона-2019 со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Мы все видели, что Роджер выглядел несчастным после матча, но в целом финал получился равным. Роджер великолепно играл весь турнир. Он здорово подавал и принимал, выполнял разнообразные удары. Он делал то, что нужно. В итоге всё решили нервы и несколько плохих ударов на тай-брейке. Было всего шесть-семь плохих ударов, но этого оказалось достаточно. Но то, как Федерер играл, заставляет думать, что он может выиграть 21-й титул на турнирах „Большого шлема“. В финале всё решили мелочи. Думаю, самые большие шансы на титул у Федерера будут как раз на Уимблдоне.

Если бы Новак проиграл, я бы сказал, что он уже не догонит Роджера по титулам на «Шлемах». Теперь же это возможно», — цитирует Кэша Evening Standard.

Федерер — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема», Джокович — 16-кратный.

Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона
Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент