Лэйвер: я в восторге от Федерера

Легендарный австралийский теннисист, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, двукратный обладатель «Большого шлема» Род Лэйвер выразил восхищение швейцарцем Роджером Федерером.

«Даже сейчас у меня каждый раз мурашки, когда я вижу его на корте. Он идеальный джентльмен в игре. Он так отчаянно сражается. Я в восторге от Роджера. Это действительно так.

Мы оба довольно спокойные. Но больше всего мне запомнилось, как я вручал ему трофей на Australian Open. Тогда он расчувствовался и заплакал», — приводит слова Лэйвера Tennis World USA.

В финале Уимблдона-2019 Федерер проиграл первой ракетке мира, представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).

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