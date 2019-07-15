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Халеп будет вручена высшая награда Румынии

Халеп будет вручена высшая награда Румынии
Теннис / Уимблдон 2019 0

Победительница Уимблдона-2019 Симона Халеп получит высшую государственную награду Румынии — Орден звезды, сообщает Romania Journal. Награду спортсменке вручит президент Румынии Клаус Йоханнис.

«Президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение отметить высшей наградой страны — Орденом звезды — теннисистку Симону Халеп за выдающееся выступление на Уимблдоне и в знак признания её достижений», — говорится в сообщении.

В финале Уимблдона Симона разгромила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году уроженка Констанцы выиграла свой первый мэйджор — Открытый чемпионат Франции.

В рейтинге WTA Халеп поднялась на четвёртую строчку, в чемпионской гонке — на вторую.

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