Халеп будет вручена высшая награда Румынии
Победительница Уимблдона-2019 Симона Халеп получит высшую государственную награду Румынии — Орден звезды, сообщает Romania Journal. Награду спортсменке вручит президент Румынии Клаус Йоханнис.
«Президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение отметить высшей наградой страны — Орденом звезды — теннисистку Симону Халеп за выдающееся выступление на Уимблдоне и в знак признания её достижений», — говорится в сообщении.
В финале Уимблдона Симона разгромила 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В 2018 году уроженка Констанцы выиграла свой первый мэйджор — Открытый чемпионат Франции.
В рейтинге WTA Халеп поднялась на четвёртую строчку, в чемпионской гонке — на вторую.
Халеп сравнила свои победы на «Ролан Гаррос»—2018 и Уимблдоне-2019
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