Хенмэн: Федерер разочарован, что не смог реализовать матчболы в финале Уимблдона

Британский теннисист Тим Хенмэн, четыре раза выходивший в полуфинал Уимблдона, уверен, что в спортивном мире ещё долго будут обсуждать финал лондонского турнира «Большого шлема», в котором швейцарец Роджер Федерер не сумел реализовать два матчбола и уступил сербу Новаку Джоковичу на тай-брейке пятого сета.

«Когда дело доходило до решающих моментов, именно Джокович придумывал лучшие ходы. Это его пятый титул. Из-за того, что Федерер – восьмикратный чемпион Уимблдона, мы иногда забываем, что Джокович — один из величайших игроков в истории на траве.

Федерер вряд ли сможет выиграть ещё много титулов в будущем. Нет сомнений, что он сильно разочарован. Иметь два матчбола в финале против одного из его самых главных соперников на его любимом покрытии – это больно.

Знаю, что он хорошо контролирует свои эмоции, но это будет больно очень долго. Отвечая на вопросы после матча, Роджер был смущён тем, что не смог реализовать эти два матчбола. Думаю, что теннисный мир ещё долго будет размышлять над этим матчем», — приводит слова Хенмэна ВВС.