Халеп будет знаменосцем сборной Румынии на Олимпиаде-2020 в Токио

Чемпионка Уимблдона-2019 и «Ролан Гаррос» — 2018, румынская теннисистка Симона Халеп, будет знаменосцем национальной команды на открытии летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2020 году в Токио (Япония). Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу во время встречи с Халеп, вернувшейся в Бухарест из Лондона, где она выиграла второй в карьере титул турнира «Большого шлема».

Халеп стала первой чемпионкой Уимблдона из Румынии. Она не раз заявляла, что намерена выступить на Олимпиаде в Токио как в одиночном, так и в парном разряде. Игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

Пока же, как и год назад после «Ролан Гарроса», 17 июля Симона встретится с болельщиками на Национальном стадионе в Бухаресте, сообщает Digi Sport.