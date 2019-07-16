Экс седьмая ракетка мира: карьера Шараповой близится к концу

Бывшая седьмая ракетка мира представительница Австрии Барбара Шетт дала совет 15-летней американке Кори Гауфф, которая совершила прорыв на Уимблдоне.

«Я бы посоветовала ей не играть слишком много. Она в любом случае не может выступать более чем на 12 турнирах в году. К тому же ей нужно сосредоточиться на учёбе. Думаю, в психологическом плане ей будет тяжелее, чем физически.

Ещё пару недель назад она могла свободно гулять по улицам, но сейчас ей уже не удастся остаться незамеченной. Это большое изменение. Думаю, её возможности безграничны.

В женском теннисе наступает смена караула. Серена Уильямс будет выступать ещё пару лет. Карьера Марии Шараповой близится к концу», — цитирует Шетт Tennis World USA.