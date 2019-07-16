Хачанов: Джокович назвал меня профессором. Говорю ему: «Что за бред ты несёшь?»

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал об общении с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и оценил сильные стороны представителей «Большой тройки», в которую помимо серба входят швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль.

«С Новаком я познакомился в 2016 году, когда попал в сотку и мы начали играть друг против друга. Пару раз тренировались вместе. Он достаточно приятный и открытый. Лично от себя он даже подсказать что-то может. Он более простой. Он меня всё время подкалывает и говорит, что я профессор или что я академик тенниса. Но я говорю ему: «Что за бред ты несёшь, а ты кто тогда? ..» Я все шутки и не вспомню, но он любит пошутить или похвалить. Помню, он говорит: «Мне бы твою подачу».



Что бы я перенял у Федерера, Надаля и Джоковича? Федерер — удар справа, подача. У него лучший удар справа в теннисе. Надаль — менталитет, голова, борьба, загрызёт тебя, но ничего просто так не отдаст. Машина! Когда ты чуть-чуть играешь хуже, то можешь проиграть 0:6. Джокович — что-то посередине: пластичность, может вцепиться и обыграть тебя под ноль, удар слева, передвижение по корту.



Неважно, сколько им лет, если они до сих пор держатся в топ-3, то это говорит о многом. При этом я хотел бы достичь своей цели, когда они ещё играют. Но я не хочу просто так зарекаться по поводу того, что я буду первым.



Цель на этот год? Было бы очень хорошо, если бы я смог закрепиться в десятке, если учесть, что я начинал не очень хорошо. Может показаться, что вот я вошёл в топ-50, топ-20, топ-10 и так продолжу, но не всё так просто. К примеру, в прошлом году я себе ставил цель закончить в топ-20, а закончил 11-м. Если ты можешь закончить лучше, чем ожидаешь, то это ещё лучше. Но не стоит зарекаться. Все может измениться на каждом турнире.



Насчёт троицы. Я рад, что их застал и играю с ними на одних турнирах. Я счастлив, что обыграл Джоковича в Париже в финале. Да, на турнирах «Большого шлема» они всё время выигрывают. Но если посмотреть на рейтинг, то появились Зверев, Циципас, Медведев. Это люди, которые сейчас в десятке вместе с легендами тенниса. Мы все хорошего уровня, и надо отдавать себе отчёт, что ты не так далеко находишься от них. Но расслабляться не надо. Нужно этому радоваться и быть мотивированным для достижения своих главных целей», — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».

Хачанов объяснил, почему Федерер, Надаль и Джокович не приезжают в Россию