Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне, где сыграет с Гавриловой
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв хозяйку соревнований Конни Перрин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.
Наталья дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Наталья Вихлянцева поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером.
Лозанна. Женщины. Первый круг
Саманта Стосур (Австралия) — Барбара Хаас (Австрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3.
Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 21 июля.
16 июля 2019 года, вторник. 14:05 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
171
Конни Перрин
К. Перрин
1 : 2
100
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|3
|
|7 7
|4
|6
16 июля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
134
Саманта Стосур
С. Стосур
2 : 1
170
Барбара Хаас
Б. Хаас
|1
|2
|3
|
|4
|7
|6
|
|6
|5
|3
Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне
- 16 июля 2019
-
16:33
-
15:53
-
14:59
-
14:08
-
13:36
-
12:05
-
11:26
-
10:00
-
09:18
-
00:02
- 15 июля 2019
-
22:30
-
19:31
-
17:43
-
17:01
-
16:33
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
13:35
-
12:49
-
12:24
-
11:47
-
11:45
-
11:31
-
10:59
-
10:46
-
10:26
-
09:54
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:41
-
08:37
-
01:00
-
00:45
Партнерский контент