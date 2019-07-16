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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне, где сыграет с Гавриловой

Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне, где сыграет с Гавриловой
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв хозяйку соревнований Конни Перрин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Наталья дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Наталья Вихлянцева поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером.

Лозанна. Женщины. Первый круг
Саманта Стосур (Австралия) — Барбара Хаас (Австрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3.

Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 21 июля.

16 июля 2019 года, вторник. 14:05 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Конни Перрин
171
Швейцария
Конни Перрин
К. Перрин
1 : 2
Наталья Вихлянцева
100
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
1 2 3
           
6 4 6 3
7 7 4 6
           
16 июля 2019 года, вторник. 12:00 МСК
Лозанна. 1-й круг
Матч окончен
Саманта Стосур
134
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
2 : 1
Барбара Хаас
170
Австрия
Барбара Хаас
Б. Хаас
1 2 3
           
4 7 6
6 5 3
           
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