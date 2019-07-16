Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне, где сыграет с Гавриловой

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв хозяйку соревнований Конни Перрин со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.

Наталья дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лозанне Наталья Вихлянцева поспорит с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером.

Лозанна. Женщины. Первый круг

Саманта Стосур (Австралия) — Барбара Хаас (Австрия, Q) — 4:6, 7:5, 6:3.

Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 21 июля.

