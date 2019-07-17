Осака: каждое утро все мои кости хрустят. Не думаю, что это нормально

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как большие нагрузки сказались на состоянии её здоровья.

«Каждое утро, когда я просыпаюсь, все мои кости хрустят. Не думаю, что это нормально», — приводит слова Осаки Allure.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в блиц-интервью назвала свой любимый запах помимо парфюмерии.

«Это запах новых теннисных мячей», — призналась японка.

На вопрос о том, что из косметики она купила в своём последнем отпуске, Наоми сказала: «А что такое отпуск?».

На прошедшем Уимблдоне 21-летняя спортсменка не смогла выйти во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. В рейтинге WTA Осака занимает вторую строчку.