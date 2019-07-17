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Осака: каждое утро все мои кости хрустят. Не думаю, что это нормально

Осака: каждое утро все мои кости хрустят. Не думаю, что это нормально
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как большие нагрузки сказались на состоянии её здоровья.

«Каждое утро, когда я просыпаюсь, все мои кости хрустят. Не думаю, что это нормально», — приводит слова Осаки Allure.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в блиц-интервью назвала свой любимый запах помимо парфюмерии.

«Это запах новых теннисных мячей», — призналась японка.

На вопрос о том, что из косметики она купила в своём последнем отпуске, Наоми сказала: «А что такое отпуск?».

На прошедшем Уимблдоне 21-летняя спортсменка не смогла выйти во второй круг, в двух партиях проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой. В рейтинге WTA Осака занимает вторую строчку.

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