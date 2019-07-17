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Беккер: Федерер популярнее Месси и Роналду

Беккер: Федерер популярнее Месси и Роналду
Теннис / Уимблдон 2019 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил уровень популярности швейцарца Роджера Федерера.

«Федерер — самая популярная спортивная звезда в мире. Он впереди Месси, Роналду, Леброна Джеймса и других. Он выступает уже так долго и так долго добивается успеха.

К тому же Роджер говорит на разных языках: с британскими журналистами — на английском, со мной — на немецком. Он знает итальянский, французский, швейцарский вариант немецкого. Это добавляет привлекательности его имиджу", — приводит слова Беккера Tennis World USA.

В финале Уимблдона-2019 Роджер проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).

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