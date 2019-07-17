ATP состарила Федерера, Надаля, Джоковича и Хачанова

Пресс-служба ATP присоединилась к флешмобу 40 Years Challenge. Благодаря функции приложения Face App каждый желающий может узнать, как он будет выглядеть в старости.
В своём «инстаграме» ATP опубликовала состаренные фотографии звёзд мужского тенниса, включая Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Энди Маррея, Карена Хачанова, Марина Чилича, Кея Нисикори, Милоша Раонича, Фабио Фоньини и других.
Фото доступны в двух постах в «инстаграме» ATP: первый и второй.
В финале прошедшего Уимблдона первая ракетка мира серб Новак Джокович одолел представителя Швейцарии Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Федерер удерживает рекорд по количеству титулов на мэйджорах (20). Джокович стал 16-кратным победителем турниров «Большого шлема».
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