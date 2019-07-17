Тони Надаль назвал главного фаворита US Open

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, оценил выступление племянника на Уимблдоне-2019. Уроженец Манакора дошёл до полуфинала, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

«Я говорил, что Рафа будет близок к победе на Уимблдоне, потому что он выиграл титулы в Риме и на „Ролан Гаррос“. Он находился в отличном психологическом состоянии. Однако в полуфинале Рафа не смог показать свой лучший теннис. Он играл не так, как в другие дни турнира», — приводит слова Тони Надаля Ubitennis.

Надаль также назвал главного фаворита US Open.

«Главным фаворитом я считаю Джоковича, потому что в этом году он уже выиграл Australian Open и Уимблдон. Однако конкуренция в „Большой тройке“ очень серьёзная», — сказал Надаль.