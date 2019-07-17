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Самсонова проиграла лаки-лузеру во втором круге турнира в Лозанне

Самсонова проиграла лаки-лузеру во втором круге турнира в Лозанне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв представительнице Китая Хань Синьюнь, попавшей в основную сетку в статусе лаки-лузера, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Самсонова, на старте соревнований победившая француженку Полин Пармантье, 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Лозанне Хань Синьюнь поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером, либо с американкой Бернардой Перой.

Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится в воскресенье, 21 июля.

17 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Лозанна. 2-й круг
Матч окончен
Хань Синьюнь
182
Китай
Хань Синьюнь
Х. Синьюнь
2 : 0
Людмила Самсонова
147
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
1 2 3
           
7 6  
5 4  
           
Самсонова в Лозанне одолела Пармантье, которая прошла Шарапову на Уимблдоне
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