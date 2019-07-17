Самсонова проиграла лаки-лузеру во втором круге турнира в Лозанне

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), проиграв представительнице Китая Хань Синьюнь, попавшей в основную сетку в статусе лаки-лузера, со счётом 5:7, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.
Самсонова, на старте соревнований победившая француженку Полин Пармантье, 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 6 брейков.
За выход в полуфинал соревнований в Лозанне Хань Синьюнь поспорит либо с француженкой Каролин Гарсией, посеянной под вторым номером, либо с американкой Бернардой Перой.
Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится в воскресенье, 21 июля.
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