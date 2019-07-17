С. Уильямс: не думаю, что мы с Федерером через 3 года ещё будем играть

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс предположила, что она и 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер через три года уже завершат карьеры. Им по 37 лет.
«Зрители тепло поддерживали нас с Роджером на Уимблдоне? Я ощущала поддержку и любовь. Я ценю это. В финале я хотела сыграть лучше. Не думаю, что Симона этого хотела…
Не думаю, что мы с Роджером будем играть через три, четыре, пять лет. Думаю, самое время прийти и успеть посмотреть на нас», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.
Серена вернётся на корт на турнире в Торонто, а затем сыграет в Цинциннати.
На прошедшем Уимблдоне Уильямс и Федерер дошли до финала. Серена проиграла румынке Симоне Халеп, а Роджер — сербу Новаку Джоковичу.
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