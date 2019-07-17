Вихлянцева победила Гаврилову и вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне (Швейцария), обыграв представительницу Австралии Дарью Гаврилову, посеянную под седьмым номером, со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.
Наталья 4 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в полуфинал соревнований в Лозанне Вихлянцева поспорит либо с француженкой Ализе Корне, получившей третий номер посева, либо с итальянкой Ясмине Паолини, пробившейся в основную сетку через квалификацию.
Грунтовый турнир с призовым фондом $ 226 750 завершится 21 июля.
17 июля 2019 года, среда. 15:00 МСК
Лозанна. 2-й круг
Матч окончен
100
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
2 : 0
91
Дарья Гаврилова
Д. Гаврилова
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Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне, где сыграет с Гавриловой
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