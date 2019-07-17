Потапова и Сизикова вышли в полуфинал турнира в Лозанне в паре

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в полуфинал турнира в Лозанне (Швейцария) в парном разряде. В четвертьфинальном матче Потапова и Сизикова выиграли у обладательниц «уайлд-кард», швейцарского дуэта Конни Перрин/Илена Ин-Албон, со счётом 1:6, 7:5, 10:7. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Потапова и Сизикова 1 раз подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Перрин и Ин-Албон подали 3 эйса на двоих, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 5 брейков.
Соперницы Потаповой и Сизиковой по полуфиналу определятся позднее. Ранее Потапова вышла во второй круг в одиночном разряде и за путёвку в четвертьфинал сыграет с немкой Тамарой Корпач.
Призовой фонд грунтового турнира категории International в Лозанне равен $ 226 750.
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