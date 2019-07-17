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Фоньини, обещавший взорвать Уимблдон, не смог доиграть матч на турнире в Умаге

Фоньини, обещавший взорвать Уимблдон, не смог доиграть матч на турнире в Умаге
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге. Первый сеяный Фоньини из-за травмы не сумел завершить матч второго круга с соотечественником — Стефано Травальей, ставший для девятой ракетки мира стартовым на этих соревнованиях. За 37 минут Фоньини взял только два гейма, уступив Травалье со счётом 1:6, 1:2.

За выход в полуфинал турнира в Умаге 105-я ракетка мира 27-летний Травалья сыграет с венгром Аттилой Балажем, начавшим соревнования с квалификации.

Ранее Фоньини не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона. Во время встречи третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном итальянец выразил негодование, что его игру организаторы поставили на корт № 14. Фоньини на родном языке пожелал, чтобы бомба взорвалась на не угодном ему корте.

17 июля 2019 года, среда. 20:00 МСК
Умаг. 2-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
9
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
0 : 2
Rt
Стефано Травалья
Италия
Стефано Травалья
С. Травалья
1 2 3
           
1 1  
6 2  
           
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