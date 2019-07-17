Фоньини, обещавший взорвать Уимблдон, не смог доиграть матч на турнире в Умаге

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР 250 в Умаге. Первый сеяный Фоньини из-за травмы не сумел завершить матч второго круга с соотечественником — Стефано Травальей, ставший для девятой ракетки мира стартовым на этих соревнованиях. За 37 минут Фоньини взял только два гейма, уступив Травалье со счётом 1:6, 1:2.
За выход в полуфинал турнира в Умаге 105-я ракетка мира 27-летний Травалья сыграет с венгром Аттилой Балажем, начавшим соревнования с квалификации.
Ранее Фоньини не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона. Во время встречи третьего круга с американцем Теннисом Сандгреном итальянец выразил негодование, что его игру организаторы поставили на корт № 14. Фоньини на родном языке пожелал, чтобы бомба взорвалась на не угодном ему корте.
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