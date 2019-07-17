Ньюкомб рассказал, что делал Федерер за час до финала Australian Open 2017

Бывшая первая ракетка мира австралийский теннисист Джон Ньюкомб рассказал, чем занимался швейцарец Роджер Федерер за час до финального матча Открытого чемпионата Австралии – 2017 против испанца Рафаэля Надаля.

Зайдя в раздевалку, чтобы пожелать Федереру удачи, Ньюкомб застал швейцарца за оживлённой беседой с Родом Лейвером.

«Я решил, что в последний момент Род даёт Роджеру советы, как играть с левшой, но, к моему удивлению, оказалось, что речь идёт об ужине. И это за час до матча! «На аукционе в Индиан-Уэллсе был продан ужин со мной и Родом. Но мы никак не можем договориться, когда поужинаем с покупателем», — пояснил мне Роджер. «Держу пари, что вы выручили за ужин разумную цену – 30 или 40 тысяч?» — включился я в разговор. «Нет, 400 тысяч. Половина пойдёт на мою благотворительную помощь африканским детям, что просто фантастика. Но самое главное – я могу поужинать с Родом Лейвером!» — ответил Федерер, а затем пошёл и выиграл пятисетовый матч против Рафы», — приводит слова Ньюкомба Tennis World USA.