Шарапова и ещё 12 победительниц турниров «Большого шлема» сыграют на US Open

Официальный сайт Открытого чемпионата США опубликовал состав участниц соревнований в женском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября 2019 года.
В заявку попали 13 победительниц турниров «Большого шлема»: австралийка Эшли Барти, американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака, немка Анжелика Кербер, россиянка Мария Шарапова, чешка Петра Квитова, представительница Беларуси Виктория Азаренко, испанка Гарбинье Мугуруса, датчанка Каролина Возняцки и Елена Остапенко из Латвии.
В состав участниц турнира также вошли чешка Каролина Плишкова, голландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина и Арина Соболенко из Беларуси.
Благодаря защищённому рейтингу на US Open выступят американки Коко Вандевей и Катрин Беллис.
Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.
- 18 июля 2019
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
-
15:43
-
15:03
-
14:42
-
13:28
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58
-
16:33
-
15:53
-
14:59
-
14:08
-
13:36
-
12:05
-
11:26
-
10:00
-
09:18
-
00:02
- 15 июля 2019
-
22:30