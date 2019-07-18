Шарапова и ещё 12 победительниц турниров «Большого шлема» сыграют на US Open

Официальный сайт Открытого чемпионата США опубликовал состав участниц соревнований в женском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 26 августа по 8 сентября 2019 года.

В заявку попали 13 победительниц турниров «Большого шлема»: австралийка Эшли Барти, американки Серена и Винус Уильямс, Слоан Стивенс, румынка Симона Халеп, японка Наоми Осака, немка Анжелика Кербер, россиянка Мария Шарапова, чешка Петра Квитова, представительница Беларуси Виктория Азаренко, испанка Гарбинье Мугуруса, датчанка Каролина Возняцки и Елена Остапенко из Латвии.

В состав участниц турнира также вошли чешка Каролина Плишкова, голландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина и Арина Соболенко из Беларуси.

Благодаря защищённому рейтингу на US Open выступят американки Коко Вандевей и Катрин Беллис.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.