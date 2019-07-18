Бушар встретилась с поклонником, сделавшим татуировку с её лицом

Канадская теннисистка Эжени Бушар встретилась с болельщиком, набившим на руке татуировку с её лицом. 25-летняя спортсменка сообщила об этом на своей странице в «Инстаграме».
«Это безумие. Как мне удалось заслужить такого преданного поклонника, который вытатуировал меня на своём теле? Если бы в 8-летнем возрасте, когда я играла в своём первом турнире, мне сказали, что однажды я окажу на кого-то такое сильное влияние, что он навсегда изменит своё тело в мою честь… я бы не поверила!
И я смогла встретиться с ним лично. Майкл сказал мне, что я вдохновляю его на многие вещи. Например, на то, чтобы каждый день ходить на работу, а иногда даже просто вставать по утрам. Услышав это, я становлюсь настолько счастливой, насколько это вообще возможно.
При этом часть меня думает, что ты, Майкл, абсолютный псих. Надеюсь, ты не пожалеешь об этом! И теперь ты вынужден быть моим фанатом всю свою жизнь, ха-ха», — написала Бушар в своём «инстаграме».
Фото и видео доступны в «инстаграме» Эжени Бушар.
В настоящее время Бушар является 95-й ракеткой мира.
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