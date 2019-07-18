Джокович поставил лайк под постом со словами Макинроя о Кирьосе

Первая ракетка мира Новак Джоковича поставил лайк под постом со словами американца Джона Макинроя об австралийце Нике Кирьосе. Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» Макинрой сказал, что уроженец Канберры обладает огромным потенциалом, но не хочет выкладываться по полной. По словам Джона, Кирьос мог бы входить в топ-5, если бы как следует старался на корте.

Цитата из Макинроя была опубликована в «инстаграме» Tennissportwalkin, и Джокович положительно оценил её.

Ранее Кирьос негативно высказывался о сербском теннисисте, сказав, что его тошнит от Новака. Джокович на это ответил так: «Я действительно не думаю, что он плохой парень. Я не знаю, почему он говорит всё то, что говорит. Либо он ищет внимания, либо есть другие мотивы. Очевидно, что он хочет быть открытым и искренним, это часть его характера».