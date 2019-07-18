Джокович: у Халеп есть всё

Серб Новак Джокович поздравил румынку Симону Халеп с завоеванием титула на Уимблдоне. В финале уроженка Констанцы разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.
«У Симоны есть всё. У неё есть игра, бойцовский дух, а теперь и опыт. То, как она вела себя в своём первом финале Уимблдона с многократной чемпионкой, величайшей теннисисткой Сереной Уильямс, которая сама является отважным бойцом, было впечатляюще. Симона показала, почему она сама является великой чемпионкой.
Просто потрясающе, что такие маленькие соседствующие страны, как Румыния и Сербия, так здорово выступают на международной арене. Огромные поздравления Симоне!» — цитирует Джоковича официальный сайт WTA.
«Мне нужно было спросить Новака, как он это делает. Он великий чемпион. Я всегда учусь у чемпионов и стараюсь прибавлять. Я поняла, что, будучи расслабленной на корте, можно повысить свои шансы на победу в больших матчах», — ответила Халеп.
Джокович в финале Уимблдона в пяти сетах одолел швейцарца Роджера Федерера.
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