Джокович рассказал, как он изменился после рождения детей

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что после рождения детей он изменился. В 2014 году у Новака и его супруги Елены родился сын Стефан. В 2017 году на свет появилась их дочь Тара.
«Отцовство стало благословением для меня. С этого момента моя жизнь как теннисиста изменилась. У меня не стало меньше мотивации, я не начал играть меньше, но я открыл для себя новое измерение сознания. Я стал кем-то большим, чем просто теннисистом.
Теперь, когда я прихожу домой, я должен отложить ракетку в сторону и посвятить себя семейным обязанностям, которыми я наслаждаюсь. Думаю, это придаёт мне спокойствия и помогает отлично восстанавливаться", — приводит слова Джоковича Vice.
В финале Уимблдона-2019 Джокович в пяти сетах обыграл швейцарца Роджера Федерера.
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