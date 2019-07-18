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Потапова уступила 142-й ракетке мира в третьем круге турнира в Лозанне

Потапова уступила 142-й ракетке мира в третьем круге турнира в Лозанне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария), в матче за выход в четвертьфинал проиграла представительнице Германии Тамаре Корпач (LD) со счётом 6:3, 3:6, 1:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Потапова 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в полуфинал Корпач, занимающая 142-ю строчку мирового рейтинга, поспорит с победительницей матча между двумя хозяйками соревнований – швейцарками Симоной Вальтерт (WC) и Хиль Белен Тайхман.

Действующей чемпионкой турнира в Лозанне является француженка Ализе Корне. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

18 июля 2019 года, четверг. 15:15 МСК
Лозанна. 2-й круг
Матч окончен
Анастасия Потапова
69
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
1 : 2
Тамара Корпач
142
Германия
Тамара Корпач
Т. Корпач
1 2 3
           
3 6 1
6 3 6
           
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