Потапова уступила 142-й ракетке мира в третьем круге турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария), в матче за выход в четвертьфинал проиграла представительнице Германии Тамаре Корпач (LD) со счётом 6:3, 3:6, 1:6.



Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. Потапова 3 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету немецкой теннисистки 1 эйс, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.



За выход в полуфинал Корпач, занимающая 142-ю строчку мирового рейтинга, поспорит с победительницей матча между двумя хозяйками соревнований – швейцарками Симоной Вальтерт (WC) и Хиль Белен Тайхман.



Действующей чемпионкой турнира в Лозанне является француженка Ализе Корне. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу со счётом 6:4, 7:6 (8:6).