Навратилова: Халеп заставила Серену бегать. Это почти никому не удавалось

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу румынской теннисистки Симоны Халеп в финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде с американкой Сереной Уильямс — 6:2, 6:2.



«Серена была удивлена тем, сколько мячей удавалось опасно принимать Симоне. Она не могла идти в наступление, как она это делает обычно. Я думала, что Серене будет легче справиться с подачей Симоны, а вышло наоборот. У Халеп был ясный план на игру, и она его выполнила. Симона знала, что ей нужно сделать. Она просто вышла и сделала всё это, совершенно не нервничая.



Самая важная часть плана игры Симоны проявилась в том, что она заставила Серену бегать, чего большинству игроков не удаётся добиться. Симона сделала это возможным благодаря своей удивительной скорости, которая давала ей больше времени, чтобы справиться с силой Серены. Ей удалось сделать так, чтобы мяч много перемещался по корту. Это и заставило Серену двигаться», — приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA.

