Навратилова: Халеп заставила Серену бегать. Это почти никому не удавалось

Экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу румынской теннисистки Симоны Халеп в финальном матче Уимблдона в женском одиночном разряде с американкой Сереной Уильямс — 6:2, 6:2.
«Серена была удивлена тем, сколько мячей удавалось опасно принимать Симоне. Она не могла идти в наступление, как она это делает обычно. Я думала, что Серене будет легче справиться с подачей Симоны, а вышло наоборот. У Халеп был ясный план на игру, и она его выполнила. Симона знала, что ей нужно сделать. Она просто вышла и сделала всё это, совершенно не нервничая.
Самая важная часть плана игры Симоны проявилась в том, что она заставила Серену бегать, чего большинству игроков не удаётся добиться. Симона сделала это возможным благодаря своей удивительной скорости, которая давала ей больше времени, чтобы справиться с силой Серены. Ей удалось сделать так, чтобы мяч много перемещался по корту. Это и заставило Серену двигаться», — приводит слова Навратиловой официальный сайт WTA.
- 18 июля 2019
-
17:48
-
17:23
-
16:07
-
15:33
-
14:41
-
13:54
-
12:17
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
-
15:43
-
15:03
-
14:42
-
13:28
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58
-
16:33
-
15:53